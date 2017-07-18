События

08:39 18.07.2017

Продолжается тушение пожара лесной подстилки на площади 30 га на территории военного полигона в Днепропетровской области

Вблизи пгт. Гвардейское Новомосковского района, на территории военного полигона в/ч А1363, продолжается тушение пожара сухой травы и лесной подстилки площадью около 30 га.

Как сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, пожар возник в 10:42 понедельника, а в 20:40 был локализован на площади около 30 га.

Предварительно возгорание произошло в результате проведения учебных стрельб на территории воинской части.

К тушению пожара привлечены 24 ед. тех. и 302 чел., из них от ГСЧС 11 ед. тех. и 67 чел.

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Интерфакс-Украина
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