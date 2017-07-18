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08:32 18.07.2017

Республиканцы в Сенате отказались от законопроекта о реформе Obamacare

Республиканцы в Конгрессе, столкнувшись с нехваткой голосов, отказалась от идеи провести законопроект о реформе системы здравоохранения, взамен они будут пытаться отменить основную часть положений существующего законодательства, принятого при президенте Обаме.

Два сенатора-республиканца покинули в понедельник ряды сторонников законопроекта, что сделало невозможным его принятие в Сенате. До этого республиканцы уже потеряли два голоса из 52.

Все 48 демократов в Сенате против реформы, поэтому республиканцы могли добиться успеха лишь при практическом полном единстве рядов по этому вопросу.

Лидер республиканского большинства в Сенате США Митч Макконнелл заявил в понедельник, что законопроект об отмене Obamacare с одновременным принятием нового закона, как стало ясно, не будет одобрен. Сенат, сообщил он, теперь проголосует по законопроекту об отмене большей части положений действующего законодательства.

Отмена части законодательства без принятия нового закона может оказаться рискованной, так как создаст проблемы для функционирования системы здравоохранения, считают противники такого подхода.

Президент США Дональд Трамп сделал реформу здравоохранения одним из главных пунктов своей программы.

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Интерфакс-Украина
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