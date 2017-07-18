Один украинский военный ранен, один травмирован в зоне АТО за прошедшие сутки

Боевики за прошедшие сутки 17 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе, сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Фейсбук во вторник утром.

"В результате обстрела один украинский военный получил ранения, еще один травмирован", - говорится в сообщении.

Незаконные вооруженные формирования на донецком направлении из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия бил по украинским опорным пунктам в районе Авдеевки. Из минометов и гранатометов накрывали позиции сил АТО неподалеку Песков, а из стрелкового оружия били по шахте Бутовка.

На луганском направлении трижды под огонь крупнокалиберных пулеметов противника попали украинские позиции в Новозвановке, дважды - в Новоалександровке. Из стрелкового оружия противник обстрелял Станицу Луганскую.

На мариупольском направлении враг обстрелял из минометов калибра 120 мм и гранатометов опорные пункты сил АТО в Лебединском.

Силы АТО за минувшие сутки 10 раз открывали ответный огонь.