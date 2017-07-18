Правоохранители предотвратили заказное убийство предпринимателя
Сотрудники Национальной полиции провели операцию по задержанию группы лиц, готовившей убийство одного из предпринимателей г. Северодонецк, сообщил отдел коммуникации полиции Луганской области.
"Сотрудниками полиции была получена оперативная информация о том, что готовится покушение на убийство одного из предпринимателей г.Северодонецк. Оперативники разработали план по предупреждению совершения тяжкого преступления. Во время проведения… операции правоохранители возле дома потенциальной жертвы задержали двух исполнителей - 42-х и 38-ми летних ранее судимых мужчин. Одновременно с этим другая группа оперативников совместно с сотрудниками спецподразделения задержала организатора... преступления, руководившего группой исполнителей находясь в Донецкой области", - говорится в сообщении.
Во время задержания у исполнителей преступления были изъяты две гранаты "Ф-1" и револьвер системы "Наган" с пятью патронами.
По данным следствия, один из исполнителей в 2016 году по "закону Савченко" освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за совершение имущественных преступлений.
Задержанным избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Принимаются меры по установлению и задержанию заказчика убийства.