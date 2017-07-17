События

23:19 17.07.2017

Правоохранители направили в суд протокол на депутата Киевского облсовета за несвоевременно поданную декларацию

Работниками Управления защиты экономики в г.Киеве Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины составлен и направлен в суд протокол о совершении депутатом Киевского областного совета административного правонарушения, связанного с коррупцией, сообщила пресс-служба прокуратуры Киевской области.

Прокуратура информирует, что депутат облсовета без уважительных причин несвоевременно подал декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Правонарушение предусмотрено ч. 1 ст. 172-6 Кодекса Украины об административных правонарушениях (нарушение требований финансового контроля).

"Материалы и протокол направлен в суд, который постановит окончательное решение по делу. Работа прокуратуры Киевской области в этом направлении продолжается", - говорится в сообщении.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Пять человек госпитализированы в результате ДТП в Кривом Роге

В Киеве обнаружили склад с поддельным виски на 5 млн грн

На Харьковщине зафиксирована новая вспышка АЧС

Наблюдатели СММ ОБСЕ продолжают сталкиваться с препятствованием в передвижении на Донбассе

Подросток погиб два человека пострадали при взрыве гранаты в Одессе

ПОСЛЕДНЕЕ

Лишь 40% американцев положительно относятся к деятельности Трампа на посту президента США - опрос

Герцог и герцогиня Кембриджские отправились с детьми в Польшу и Германию

Подросток погиб, два человека пострадали при взрыве гранаты в Одессе

Суд продлил арест обвиняемых в теракте возле Дворца спорта в Харькове

Гражданин РФ, подозреваемый в причастности к ИГИЛ, арестован

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
цены на лампочки на price.ua
РЕКЛАМА