Правоохранители направили в суд протокол на депутата Киевского облсовета за несвоевременно поданную декларацию

Работниками Управления защиты экономики в г.Киеве Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины составлен и направлен в суд протокол о совершении депутатом Киевского областного совета административного правонарушения, связанного с коррупцией, сообщила пресс-служба прокуратуры Киевской области.

Прокуратура информирует, что депутат облсовета без уважительных причин несвоевременно подал декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Правонарушение предусмотрено ч. 1 ст. 172-6 Кодекса Украины об административных правонарушениях (нарушение требований финансового контроля).

"Материалы и протокол направлен в суд, который постановит окончательное решение по делу. Работа прокуратуры Киевской области в этом направлении продолжается", - говорится в сообщении.