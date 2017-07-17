Герцог и герцогиня Кембриджские отправились с детьми в Польшу и Германию

Принц Уильям и его супруга Кэтрин Миддлтон вместе с детьми - принцем Джорджем и принцессой Шарлоттой - прибыли в Варшаву в рамках пятидневного тура по Польше и Германии, сообщает в понедельник британская телерадиокорпорация Би-би-си.

Согласно сообщению Кенсингтонского дворца, трехлетний принц и двухлетняя принцесса будут появляться на публике "по крайней мере несколько раз в течение недели".

В варшавском международном аэропорту имени Фредерика Шопена семью приветствовали посол Великобритании в Польше Джонатан Нотт и посол Польши в Великобритании Аркадий Жегоцкий.

Маленький принц прилетел в Польшу в синих шортах, рубашке в красно-синюю клетку и черных туфлях, а принцесса - в красно-белом платье с цветочным узором и красных босоножках, на ее голове красовался алый бантик.

Принц Уильям надел темно-синий костюм с белой рубашкой и красным галстуком, а его супруга - белый костюм и бежевые туфли-лодочки.

Позднее они также встретились с президентом Польши Анджеем Дудой, после чего посетили Музей Варшавского восстания, посвященный событиям 1944 года.

Как ожидается, герцог и герцогиня Кембриджские также встретятся в Польше с жертвами Холокоста, а в Берлине их ждет встреча с канцлером Германии Ангелой Меркель, после которой они посетят Бранденбургские ворота, а также Берлинский музей и Мемориал жертвам холокоста.

Программа визита также включает катание на лодке в немецком городе Гейдельберге, который является городом-побратимом Кембриджа.

В прошлом году дети четы Кембриджских также сопровождали родителей в поездке в Канаду.