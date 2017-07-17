Подросток погиб, два человека пострадали при взрыве гранаты в Одессе

16-летний подросток погиб, еще два человека получили ранения и госпитализированы в результате взрыва гранаты РГД-5 в Малиновском районе Одессы.

Как сообщила пресс-служба Главного управления Нацполиции в Одесской области, сотрудники полиции проводят оперативно-следственные мероприятия на месте происшествия.

По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст. 263 (незаконное обращение со взрывчатыми веществами) и ст. 115 (Умышленное убийство с пометкой несчастный случай) Уголовного кодекса.

Как позже сообщили в полиции, следствие установило, что гранату погибшему подарил его знакомый. Во время осмотра гаража, принадлежащего его семье, были обнаружены 4 гранаты Ф-1, 3 гранаты РГД-5, тротиловую шашку ТШ-400, 7 запалов к гранатам, 2 ручные дымовые гранаты РТГ-2Ч и 1 - РТГ-2Б, а также сигнальные осветительные патроны, три саперные лопаты и спусковой механизм гранаты РПГ-22.

Кроме того, в квартире, были обнаружены патроны к автомату Калашникова калибра 5,45 и 7,62 мм. Их количество устанавливается, говорится в сообщении.