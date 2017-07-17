Гражданин РФ, подозреваемый в причастности к ИГИЛ, арестован

Дергачевский райсуд Харьковской области удовлетворил ходатайство местной прокуратуры о взятии под стражу 26-летнего гражданина Российской Федерации, подозреваемого в причастности к ИГИЛ, оказавшего сопротивление сотрудникам СБУ при задержании.

"Суд арестовал его на 2 месяца без возможности внесения залога", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Как сообщалось, гражданин РФ с 2014 года находился в международном розыске по подозрению в причастности к ИГИЛ, в частности, в участии в боевых действиях в Сирии. В 2016 году его разоблачили и задержали в Чернигове. Он ждал экстрадиции под стражей, однако в декабре 2016 года в связи с истечением срока экстрадиционного ареста суд изменил меру пресечения на круглосуточный домашний арест с применением электронного браслета. Подозреваемый снял браслет и скрывался от правоохранителей.

На прошлой неделе во время задержания на парковке одного из харьковских супермаркетов сотрудниками СБУ мужчина оказал сопротивление и пытался убежать. По данному факту было начато уголовное производство по ч. 2 ст. 342 УК Украины (сопротивление сотрудникам правоохранительных органов).