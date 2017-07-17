Боевики с полуночи 6 раз нарушили режим тишины в зоне АТО

Незаконные вооруженные формирования с начала суток 6 раз открывали огонь по украинским позициям в зоне проведения антитеррористической операции, в целом отмечается снижение количества провокационных обстрелов, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Сегодняшний день в зоне АТО характеризуется уменьшением количества провокационных обстрелов украинских позиций. В то же время противник и дальше продолжает применять вооружение, которое должно быть отведено от линии разграничения. (…) Всего с начала суток незаконные вооруженные формирования 6 раз нарушили перемирие", - говорится в сводке пресс-центра (по состоянию на 18.00 понедельника) на странице в "Фейсбуке".

Около полуночи боевики выпустили по украинским позициям в Красногоровке (Мариупольское направлении) 8 мин калибра 82 мм. В 14.00 и 16.00 НВФ снова били из минометов калибра 120 и 82 мм по этому поселку.

Ночью боевики дважды вели огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по Павлополю.

На Луганском направлении со стороны Красного Лимана боевики также применяли миномет калибра 82 мм по украинским позициям в Трехизбенке.