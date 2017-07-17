События

18:30 17.07.2017

Сухая трава горит на территории полигона в Днепропетровской области

Сухая трава и лесная подстилка (площадь около 25 га) загорелись на территории полигона Министерства обороны Украины неподалеку от пгт Гвардейское (Днепропетровская обл.) вследствие учебных стрельб. Учения были временно прекращены.

Как сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины, пожар возник около 10.45 в понедельник. По состоянию на 15.00 стрельбы приостановлены.

В ликвидации пожара задействованы 289 человек и 23 единицы техники, работает оперативная группа Главного управления ГСЧС в Днепропетровской области во главе с и.о. начальника Игорем Логвиненко.

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Интерфакс-Украина
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