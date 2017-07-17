Пять человек госпитализированы в результате ДТП в Кривом Роге

В г.Кривой Рог Днепропетровской области автомобиль врезался в электроопору, в результате ДТП пять человек доставлены в больницу с многочисленными травмами.

Как сообщает в понедельник Национальная полиция в Днепропетровской области на странице в соцсети Фейсбук, дорожно-транспортное происшествие произошло 17 июля около 7:00 утра по дороге к Центральному горно-обогатительному комбинату.

"54-летний водитель автомобиля Nissan Qashqai двигался со стороны ул.Колачевского в направлении ул.Цветочной, по предварительным данным не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на препятствие - электрическую опору. В результате ДТП водитель автомобиля и четыре пассажира получили телесные повреждения", - сказано в сообщении

Начато расследование, назначено проведение ряда экспертиз, по результатам которых будет установлена причина ДТП.