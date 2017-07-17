Каталонцы сократят обеденный перерыв и общую продолжительность рабочего дня

Десятки компаний, профсоюзов, образовательных и общественных организаций Каталонии в понедельник утвердили пакет реформ, который должен привести продолжительность рабочего дня в регионе в соответствие с общеевропейскими нормами, сообщают испанские СМИ.

Рабочий день в Испании обычно начинается около 9 утра, после пары часов можно сделать перерыв на кофе или второй завтрак, затем испанцы трудятся до 14:00, после уходят на двух- или трехчасовую сиесту. Из-за таких перерывов рабочий день часто заканчивается после 20:00.

В силу подобного графика испанцы работают почти на 300 часов в год больше, чем немцы, а спят на час меньше остальных европейцев. Они поздно ужинают и постоянно жалуются на нехватку времени для себя и семьи.

Кроме того, последние десятилетия Испания живет в неправильном часовом поясе: до 1942 года время в Мадриде совпадало с лиссабонским и лондонским, но затем генерал Франко перевел стрелки на час вперед из солидарности с нацисткой Германией. Эксперты утверждают, что несоответствие часового пояса световому дню пагубно сказывается на здоровье и продолжительности жизни.

По данным директора Международного центра труда и семьи Испании Нурии Чинчильи, существующая организация рабочего дня приводит к тому, что испанцы спят меньше, чем остальные европейцы, из-за этого хуже концентрируются на работе, становятся менее продуктивными, и с ними случается больше несчастных случаев.

Власти Каталонии рассчитывают существенно изменить ситуацию к 2025 году, повысить гибкость рабочего графика и производительность труда.

Подобные инициативы обсуждаются в Испании и на общегосударственном уровне. В декабре прошлого года министр труда Фатима Баньес объявила о планах сдвинуть окончание рабочего дня по всей стране на 18:00.