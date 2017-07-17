Национальная полиция подвела итоги работы за первое полугодие 2017 года

Национальная полиция Украины подвела итоги работы за первое полугодие 2017 года: зафиксирована позитивная динамика раскрываемости преступлений различного характера, однако уровень преступности в стране остается довольно высоким.

"В сфере особо тяжких преступлений против жизни и здоровья людей уровень раскрытия преступлений составляет от 87% по умышленным убийствам до 93% - нанесение тяжких телесных повреждений со смертью. Снижение уровня преступности по группам преступлений составляет от 10% до 22% - по сравнению с аналогичным периодом 2016 года", - приводит соответствующие данные министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на странице в Twitter в понедельник.

В сфере защиты экономики отмечен рост уровня раскрытия преступлений в сфере хозяйственной деятельности - 22%, в сфере служебной деятельности - 53%, в сфере использования бюджетных средств - 16%. Что касается противодействия коррупции, то за указанный период в суд направлено в 4 раза больше протоколов о нарушении антикоррупционного законодательства, чем за первое полугодие прошлого года; актов о правонарушениях с признаками уголовного преступления - в 1,5 раза больше; обвинительных актов по факту злоупотребления властью или служебным положением - в 2,5 раза больше.

А.Аваков также отметил, что зафиксировано снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними - на 5%; совершенных в отношении несовершеннолетних - на 24%.

Согласно инфографике по отдельным направлениям деятельности Нацполиции, приведенной главой МВД, в первом полугодии 2017 года количество совершенных преступлений уменьшилось на 16,5%, а раскрытие преступлений – увеличилось на 20,5%.

В сфере противодействия незаконному обороту оружия задокументировано на 6% больше фактов такого явления и установлено в 1,6 раза больше причастных лиц. Изъято 1200 единиц огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатки (по сравнению с 733 ед. за аналогичный период 2016 года).

В сфере противодействия наркопреступности достижения следующие: задокументировано на 21% больше незаконного оборота наркотиков и в 2 раза больше фактов сбыта. Изъято 2,6 тонн наркотических веществ. Обезврежены 364 наркопритона, 25 международных каналов поставок наркотиков и 79 нарколабораторий.

Что касается противодействия организованной преступности, то за первое полугодие прекращена деятельность в 1,8 раза больше организованных групп и преступных организаций, разоблачена деятельность в 1,7 раза больше бандгруппировок.

Подводя итоги, А.Аваков заметил, что доволен тенденцией раскрываемости преступлений, однако полученными результатами не удовлетворен. "Доволен ли я результатами? Конечно, нет! Уровень преступности в Украине недопустимо высокий для цивилизованной европейской страны. Доволен ли тенденцией - уже к заметному снижению уровня преступности, росту раскрытия и улучшению качества работы системы полиции? Несомненно!" – написал он в Twitter.