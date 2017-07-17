События

17:47 17.07.2017

Спасатели продолжают тушить пожар в Новокаховском лесничестве

Украинские спасатели продолжают ликвидировать пожар на территории Новокаховского лесничества (Херсонская область).

Как сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, 17 июля в 10:30 на территории лесничества в Новой Каховке загорелись лесные насаждения на площади 2 га (в том числе, верховой пожар на 1 га).

В 11:15 верховой пожар на площади 1 га был ликвидирован. По состоянию на 12:30 наблюдалось горение лесной подстилки на площади 2 га.

На 17:30 наблюдались только отдельные очаги тления.

Подразделения ГСЧС дежурят для недопущения повторного возгорания.

Площадь пожара уточняется работниками лесничества.

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Интерфакс-Украина
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