Спасатели продолжают тушить пожар в Новокаховском лесничестве
Украинские спасатели продолжают ликвидировать пожар на территории Новокаховского лесничества (Херсонская область).
Как сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, 17 июля в 10:30 на территории лесничества в Новой Каховке загорелись лесные насаждения на площади 2 га (в том числе, верховой пожар на 1 га).
В 11:15 верховой пожар на площади 1 га был ликвидирован. По состоянию на 12:30 наблюдалось горение лесной подстилки на площади 2 га.
На 17:30 наблюдались только отдельные очаги тления.
Подразделения ГСЧС дежурят для недопущения повторного возгорания.
Площадь пожара уточняется работниками лесничества.