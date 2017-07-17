В Киеве обнаружили склад с поддельным виски на 5 млн грн

В Соломенском районе Киева правоохранители и налоговики обнаружили подпольные склады, где осуществлялось хранение и продажа контрафактной алкогольной продукции элитных марок.

Как сообщает в понедельник прокуратура г.Киева на странице в соцсети Фейсбук, в ходе проведения обысков складских помещений, а также транспортных средств, было изъято почти 4 тонны фальсифицированных ликероводочных изделий, которые были расфасованы в стеклянные бутылки и упаковки известных иностранных брендов, без акцизных марок установленного образца.

В сообщении прокуратуры не указываются названия брендов, однако на фотографиях, опубликованных на Фейсбук, видны коробки с названиями виски Chivas и Grant’s.

"Общая стоимость изъятого составила почти 5 млн грн. Указанная продукция реализовывалась через сеть Интернет с помощью почтовых сервисов", - сказано в сообщении.

В настоящее время по изъятой продукции назначена судебно-химическая экспертиза.

По данному факту расследуется уголовное производство по ч. 3 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) Уголовного кодекса Украины.