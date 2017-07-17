Порошенко поручил внедрить действие миссии EUBAM в ряде пунктов пересечения украинско-молдавской границы
Президент Украины Петр Порошенко поручил профильным ведомствам заняться распространением Миссии ЕС по приграничной помощи Молдове и Украине (EUBAM) в ряде пунктов пересечения границы.
"Я сегодня дал поручение Министерству иностранных дел, Государственной фискальной службе, чтобы распространить EUBAM на другие пункты пересечения границы для обеспечения прозрачности и эффективной борьбы с контрабандой и коррупцией", - сказал П.Порошенко в ходе совместного заявления с премьер-министром Молдовы Павлом Филипом в ходе запуска совместного украинско-молдавского таможенного и пограничного контроля в Кучурганах.
Он также заверил, что украинская часть совместной комиссии по демаркации приднестровского участка украинско-молдавской границы безотлагательно приступит к работе.
П.Порошенко напомнил, что процесс демаркации был начат еще в 2009 году и в настоящее время Украина и Молдова находятся на завершающем этапе.
"Мы договорились, что мы сделаем все, чтобы завершить это в кратчайшие сроки", - подчеркнул президент.
"Своим решением я сформировал украинскую часть нашей совместной комиссии по демаркации границы и назначил главу, и мы договорились, что работа будет немедленно начата", - сказал глава государства.
По его словам, будет продолжена совместная работа по обустройству приграничной инфраструктуры, в том числе при сотрудничестве с партнерами из Евросоюза с целью создания более комфортных условий для пересечения границы.
Глава Украинского государства также сообщил: "Проведение очередного заседания межправительственной украинско-молдавской комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества должна состояться, мы договорились, в сентябре этого года".
Кроме того, П.Порошенко сообщил, что в ближайших планах - открытие автомобильного движения через мост Бронница-Унгурь между Украиной и Молдовой.