События

14:42 17.07.2017

В Запорожье из-за конфликта в трамвае мужчина выстрелил в женщину

В Запорожье из-за конфликта в трамвае мужчина выстрелил в женщину, после чего свидетели происшествия избили стрелка.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе патрульной полиции Запорожья, в воскресенье, 16 июля, между двумя компаниями запорожцев в салоне трамвая возник конфликт, после чего выяснение отношений продолжилось на остановке.

По данным полиции, 48-летний мужчина достал пистолет и выстрелил в живот женщине, с которой возник конфликт. После этого свидетели происшествия учинили самосуд над стрелявшим, избив его.

"Выстрел был произведен в живот женщины. Патрульные полицейские оказали первую помощь потерпевшей, а также сдерживали толпу, находясь около злоумышленника. Позже в патрульном автомобиле стрелявшему стало плохо из-за того, что он пережил стресс во время этой ситуации, ему вызвали "скорую", - рассказала агентству пресс-офицер патрульной полиции Запорожья Юлия Шеймухова.

Установлено, что все участники конфликта были трезвыми, пистолет, из которого совершен выстрел, оказался травматическим с резиновыми пулями, его владелец имел разрешение на это оружие.

Раненная женщина и мужчина, стрелявший в нее, госпитализированы.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 296 УК Украины (хулиганство). Следствие продолжается.

Свидетели происшествия отмечают, что конфликт в трамвае начался после того, как компания молодых людей начали фотографировать там своих детей, а 48-летний мужчина им мешал, якобы показывая неприличные жесты.

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