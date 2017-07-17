Стихийная свалка на Киевщине "приютила" 40 т львовского мусора

В Киевской области неизвестные в понедельник утром выбросили 40 тонн твердых бытовых отходов из Львова на стихийной свалке. Полиция решает вопрос открытия уголовного производства за загрязнение земель.

Как информирует Главное управление Национальной полиции в Киевской области, в 09.15 в областную полицию поступило сообщение, что ночью на стихийной свалке, расположенной в территориальных пределах одного из сельсоветов Ставищенского района, неизвестные высыпали мусор.

Прибывшая на место следственно-оперативная группа обнаружила кучу мусора, длиной около 15 м и высотой около 1,7 м, в которой находились платежки с указанием различных львовских организаций.

Полицейские выясняют обстоятельства произошедшего и устанавливают лиц, причастных к организации незаконного вывоза мусора. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 239 (загрязнение или порча земель) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось, из Львова за три недели вывезли 13,5 тыс. тонн твердых бытовых отходов, процесс перешел в нормальный режим. "За три недели из Львова, включая текущую уборку твердых бытовых отходов, вывезено 13,563 тыс. тонн отходов. Как и обещал два дня назад, все переполненные твердыми бытовыми отходами контейнерные площадки Львова на сегодня очищены. Все убрано из 677 переполненных площадок. Вывоз твердых бытовых отходов из Львова вошел в текущий режим работы", - сообщал вице-премьер Геннадий Зубко 14 июля.

По его словам, теперь важно перейти к следующему этапу - скорейшему обустройству полигона во Львовской области, после этого – к строительству мусороперерабатывающего завода.