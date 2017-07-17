Подросток погиб два человека пострадали при взрыве гранаты в Одессе

16-летний подросток погиб, еще два человека получили ранения и госпитализированы в результате взрыва гранаты РГД-5 в Малиновском районе Одессы.

Как сообщила пресс-служба Главного управления Нацполиции в Одесской области, сотрудники полиции проводят оперативно-следственные мероприятия на месте происшествия.

По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст. 263 (незаконное обращение со взрывчатыми веществами) и ст. 115 (Умышленное убийство с пометкой несчастный случай) Уголовного кодекса.