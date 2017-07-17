Один боец ВСУ ранен за сутки в зоне АТО

В зоне проведения антитеррористической операции на востоке Украины за минувшие стуки, 16 июля, погибших среди военнослужащих украинских Вооруженных сил нет, однако на мариупольском направлении один военный получил ранения, сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"За минувшие сутки вследствие боевых действий, к счастью, погибших в рядах Вооруженных сил Украины нет. Один наш воин ранен в результате вражеского обстрела в Талаковке", - рассказал А.Лысенко на брифинге в понедельник в Киеве.

Он проинформировал, что противник применял тяжелое вооружение по всем направлениям. В частности, на луганском боевики открывали огонь из минометов в Попаснянском районе. На донецком направлении танк применялся для обстрела Авдеевки. Н.п. Широкино утром НВФ обстреляли из САУ "Гвоздика", выпустив по позициям сил АТО 40 снарядов.

"Режим тишины враг не соблюдает, российские террористические войска продолжают применять тяжелое вооружение. Силы АТО при необходимости открывают огонь в ответ, но это при реальной угрозе жизням, и это огонь на близкие расстояния, в случае работы ДРГ", - сказал спикер Минобороны.

А.Лысенко подчеркнул, что "наступательных действий украинские военные не совершают".

"Мы соблюдаем Минские договоренности, что помогает нам отстаивать наше право на то, чтобы наши международные партнеры продолжали давление на страну-агрессор – в вопросе выведения своих войск из Крыма и Донбасса и с тем, чтобы прекратилось финансирование боевиков", - сказал он.

Ранее в сводке пресс-ценра штаба АТО по состоянию на 6.00 понедельника сообщалось, что за прошедшие сутки боевики совершили 16 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины в зоне проведения антитеррористической операции, в результате которых один украинский военнослужащий получил осколочное ранение.