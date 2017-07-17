Военных РФ на Донбассе вынуждают сдавать деньги на "организацию отдыха" проверяющей комиссии

Недовольство действиями командования российских войск на Донбассе растет между военнослужащими соединений и частей 1 и 2 армейских корпусов (АК) ВС РФ, особенно из-за денежных поборов и попыток скрыть участие в боевых действиях граждан РФ, констатирует Главное управления разведки Минобороны Украины.

Как сказано в сообщении ГУР на странице в "Фейсбуке" в понедельник, в частности, лицам, которые привлекались к ведению боевых действий против сил АТО в 2014 году, не выдают "удостоверение участника боевых действий" для сокрытия факта их участия в вооруженном конфликте на временно оккупированных территориях востока Украины. Кроме того, установлено, что во время проверки соединений и частей 1, 2 АК комиссией Центра территориальных войск Южного ВО ВС РФ офицеры 2 отдельной мотострелковой бригады (Луганск) сдавали собственные средства на "организацию отдыха" членов комиссии.

Украинская разведка также информирует, что в российских соединениях и частях все чаще происходят случаи вражды на межэтнической (межнациональной) основе. Так, 16 июля между военнослужащими кавказской национальности и россиянами 1 отдельной мотострелковой бригады (Кальмиусское) 1 АК возникла драка, в результате которой несколько человек получили травмы различной степени тяжести, а один военнослужащий доставлен в больницу с ножевым ранением.