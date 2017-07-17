Наблюдатели ОБСЕ во главе с Хугом намерены проехать по автодороге на "Светлодарской дуге"

Группа наблюдателей Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ, включая первого замглавы миссии Александра Хуга, осуществят поездку по автодороге М-03 "Светлодарск-Дебальцево".

"Сегодня Хуг и другие наблюдатели ОБСЕ поедут по дороге M03 Светлодарск–Дебальцево. Дороги–для гражданского населения. СММ должна свободно передвигаться", - сообщает пресс-служба Миссии в официальном аккаунте в Твиттер в понедельник.

"Светлодарская дуга" – участок линии соприкосновения ВСУ и боевиков ОРДЛО на границе Луганской и Донецкой области, на расстоянии 20 километров от Дебальцево, Горловки, Углегорска и простреливается, как со стороны "ЛНР", так и "ДНР".