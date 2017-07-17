Возвращается теплая погода без дождей

В ближайшие сутки погоду Украины будет определять теплый воздух в поле повышенного давления, на западе и востоке - малоактивные фронты, сообщает Укргидрометцентр.

Ожидается погода без осадков, лишь ночью в восточных областях и Крыму, днем в западных, Винницкой и Житомирской областях местами кратковременный дождь, гроза; на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно западный, в юго-восточной части северо-восточный, 5-10 м/с, в Криму и Приазовье местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 10-15°, днем 22-27° (в Карпатах ночью 4-9°, днем 11-16°); в южной и восточной частях местами ночью 17-20°, днем 29-31°.

В Киеве - без осадков, температура ночью 13-15°, днем 24-26°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 18 июля самая высокая температура днем была +35,2 в 2010 г., самая низкая ночью +9,4 в 1989 г.

19 июля - без осадков. Ветер северных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 10-15°, на юге до 18°; днем 23-28°.

В Киеве - без осадков. Ветер северных направлений, слабый. Температура ночью 13-15°; днем 26-28°.

17 июля температура воды в Черном и Азовском морях была 22-24°, в районе Одессы и Приморского 18-19°, в Днепре возле Киева 21°.