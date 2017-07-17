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12:33 17.07.2017

ЕС внес 16 сирийцев в санкционные списки в связи с использованием химоружия в САР

Совет ЕС принял решение о введении санкций еще против 16 сирийцев в связи с их причастностью к разработке химического оружия и к его использованию против мирных жителей Сирии, говорится в понедельник в пресс-релизе Совета Европейского союза.

"ЕС добавил эти 16 человек за их роль в разработке и использовании химического оружия против гражданского населения - в соответствии с политикой ЕС по борьбе с распространением и использованием химического оружия ", - говорится в заявлении.

В пресс-релизе уточняется, что из 16 человек восемь являются высокопоставленными военными, а еще восемь - учеными.

По данным пресс-релиза, всего под санкциями ЕС, с учетом последних 16 человек, оказались 255 физических лиц из-за их "ответственности за жестокое подавление гражданского населения Сирии", а также за получение выгоды за связь с сирийскими властями. Также санкции были введены против 67 организаций.

"ЕС остается приверженным прочному политическому решению конфликта в Сирии в рамках принципов, согласованных ООН", - также говорится в заявлении.

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