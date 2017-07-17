Открыто дело по факту задержки зарплаты горнякам шахты им.Капустина ПАО "Лисичанскуголь"

Лисичанская местная прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту невыплаты заработной платы горнякам шахты им.Капустина ПАО "Лисичанскуголь" (Луганская обл.). В настоящее время в шахте остаются 36 бастующих горняков.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Луганской области в понедельник, в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ч.1 ст.175 (невыплата заработной платы) Уголовного кодекса Украины.

Расследованием установлено, что 16 июля горняки шахты им.Капустина ПАО "Лисичанскуголь" после завершения первой смены не покинули рабочие места и начали забастовку. К ним спустились заместители генерального директора, председатель профсоюза шахты им.Капустина, которые объяснили бастующим причины задержки зарплаты и пообещали оказать содействие в решении этого вопроса, информирует прокуратура.

В настоящее время в шахте остаются 36 шахтеров, которых профсоюз обеспечивает продуктами питания, кроме того, на территории шахты круглосуточно дежурит медицинский персонал. Работа шахты приостановлена.

Ранее в понедельник председатель Конфедерации свободных профсоюзов Украины Михаил Волынец сообщил, что на двух шахтах ПАО "Лисичанскуголь" третьи сутки продолжается протест горняков в связи с невыплатой зарплаты.

"Лисичанскуголь" (Луганская обл.) добывает уголь энергетических марок, объединяет четыре шахты: им.Капустина, им.Мельникова, "Привольнянская" и "Новодружевская". Государству в лице профильного министерства принадлежит 100% акций "Лисичанскуголь".