Расчеты ЗРК С-300 ВСУ готовятся к боевым стрельбам по мишеням в рамках учений "Shabla-2017" в Болгарии

Боевые расчеты зенитных ракетных войск ВСУ в ходе учений "Shabla-2017" в Болгарии совместно на полигоне "Шабла" ВВС ВС Болгарии проводят с коллегами тренировки и готовят технику к боевым стрельбам по мишеням, сообщается на странице Генштаба ВСУ в "Фейсбуке".

"На полигоне, совместно с иностранными коллегами идет подготовка боевых расчетов подразделений зенитных ракетных систем С-300 из состава зенитных ракетных войск ВС ВСУ в международных тактических учений с боевой стрельбой "Shabla – 2017", - говорится в сообщении.

Кроме того, ранее состоялись тренировки офицеров пунктов управления различных государств, привлекаемых к учениям.

По словам руководителя украинской стороны генерал-майора Дмитрия Карпенко, "участие украинских военных в этих тренировках позволило на практике отработать мероприятия боевой работы, успешно выполнить определенные планом учений задачи по условному уничтожению воздушных целей".

"С проведением тренировок продолжаются совместные мероприятия подготовки техники и вооружения к практическим боевым стрельбам по воздушным мишеням", - подчеркивается в сообщении.

Как сообщалось, 6 июля Д.Карпенко заявил, что в Украине начали готовить зенитные ракетные подразделения к отбитию серии массированных ударов с воздуха. "Важным в нынешнем процессе боевой подготовки является то, что мы начали готовить зенитные ракетные подразделения к отражению серии массированных ударов противника с воздуха. Такое не практиковалось с 1992 года", - цитирует начальника зенитно-ракетных войск Воздушных сил ВСУ пресс-служба Министерства обороны Украины.

По его словам, в планах на 2017 год у зенитных ракетных войск проведение почти 120 командно-штабых тактических учений и занятий. Состоятся также три тактические учения с боевой стрельбой. "Даже подразделения, вооруженные стационарными комплексами С-300ПТ, возобновили практику выполнения мобильных действий. Только в 2017 году таких маршей осуществлено уже около десяти", - сказал Д.Капенко.

Делегация Воздушных сил ВС Украины направилась в Республику Болгария для участия в международных тактических учениях с боевой стрельбой "Shabla - 2017" 11 июля. К участию в учениях, которые пройдут на полигоне "Шабла" Военно-воздушных сил вооруженных сил Республики Болгария, от ВС ВСУ будут привлекаться боевые расчеты подразделений ЗРК С-300 из состава зенитных ракетных войск, офицеры по организации взаимодействия, а также курсанты факультета зенитных ракетных войск Харьковского национального университета Воздушных сил им.Ивана Кожедуба общим количеством до 80 военнослужащих, до 2 самолетов военно-транспортной авиации