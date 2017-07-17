Bellingcat опубликовал отчет о катастрофе МН17 к годовщине трагедии

Международная группа расследователей Bellingcat опубликовала отчет о катастрофе рейса МН17, сбитого из российского ЗРК "БУК" 17 июля 2014 года вблизи Тореза (Донецкая область), к третьей годовщине трагедии.

Соответствующий документ размещен на сайте bellingcat.com в понедельник.

В отчете изложена хронология событий непосредственно перед трагедией и после, на основании данных из открытых источников.

Bellingcat приходит к выводу, что самолет был сбит из российского ЗРК "БУК" 332, который входит в состав 53-й зенитно-ракетной бригады Вооруженных сил России.

21 июля 2014 года Министерство обороны России опубликовало группу сфабрикованных документов о маршруте следования рейса, данные радаров и отредактированные спутниковые снимки, сделанные в другое время.

"Не были представлены никакие убедительные доказательства, которые бы демонстрировали, наличие действующей украинской ЗРК "БУК" на позиции в зоне поражения МН17 17 июля 2014 года", - указано в отчете.

При этом, Bellingcat заявляет, что единственным возможным кандидатом в установки, из которых сбили МН17, был российский "БУК" 332 53-й зенитно-ракетной бригады.