Жители Киева, Днепра, Львова и Одессы считают предоставление безвиза с ЕС заслугой президента - опрос

Украина получила безвизовый режим со странами Евросоюза благодаря президенту Петру Порошенко, считают жители четырех из пяти жителей крупных областных центров, о чем свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром исследований и коммуникаций Active Group в рамках проекта "Городской омнибус" в июне 2017 года в Одессе, Днепре, Львове, Харькове и Киеве.

Более трети жителей Днепра (39,1%), Киева (33,3%) и почти треть жителей Львова (32,9%) убеждены, что предоставление безвизового режима Украине – заслуга президента. С этим согласны и 22,7% жителей Одессы.

В то же время в Харькове пятая часть респондентов (20%) считают, что Украина получила безвиз благодаря "общественным организациям и деятелям", а 19,7% горожан выбрали ответ "благодаря президенту".

Жители мегаполисов не считают, что заслуга предоставления Украине безвиза с ЕС принадлежит правительствам Арсения Яценюка или Владимира Гройсмана либо отдельным депутатам-лоббистам. Суммарное количество респондентов, выбравших эти три варианта ответов, не превысила 19% во всех городах, кроме Одессы, где эта отметка достигла 30%.

По мнению аналитика центра Active Group Виталия Шедловского, одним из особенностей результатов исследования является весьма впечатляющее количество респондентов, которые затруднились ответить на вопрос "Чья заслуга, что Украина получила безвизовый режим с ЕС?" В Днепре такой вариант ответа выбрали 32,3%, во Львове - 30,8%, в Харькове - 26,8%, в Киеве и Одессе - 22,3% и 22% жителей соответственно.

"Другим интересным, но несколько печальным фактом является то, что имея возможность выбрать "другое" и указать свой вариант ответа, тех, кто упомянул Революцию достоинства, было менее 1%. Украинцы или забыли о тех событиях, либо вообще не обязаны им. И только 0,9% опрошенных жителей Киева вспомнили эти трагические страницы независимой Украины и задекларировали, что именно этим обязаны безвизовому режиму с ЕС", - считает В.Шедловский.