События

11:54 17.07.2017

Полиция ищет преступников, подстреливших активиста "УКРОПа" в Коростышеве

В Коростышевском районе Житомирской области неизвестные ранили из огнестрельного оружия местного предпринимателя, члена политической партии "УКРОП", полиция разыскивает нападавших.

По информации пресс-службы полиции Житомирской области, поступила информация о госпитализации 29-летнего предпринимателя в реанимацию с огнестрельным ранением поступила правоохранителям 15 июля. "Мужчина получил огнестрельное ранение на одной из центральных улиц райцентра от неизвестных, которые ехали на мотоцикле", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, неизвестные сделали несколько выстрелов из револьвера типа "Флобер", причинив предпринимателю проникающие ранения в брюшную полость.

"Установлено, что травмированный является местным жителем, частным предпринимателем, активистом местной ячейки одной из политических партий", - говорится в сообщении полиции.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 121 УК (Умышленное тяжкое телесное повреждение), полиция проводит следственно-оперативные мероприятия для установления личностей нападавших и их задержания.

В свою очередь партия "УКРОП" сообщает о том, что раненый – член партии УКРОП, активист Евгений Дидкивский.

"Усматриваем в таких действиях попытку запугать нашу партию… УКРОП требует от министра внутренних дел Украины обеспечить эффективное расследование нападения на Евгения Дидкивского", - говорится в заявлении партии, размещенном на сайте "УКРОП".

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