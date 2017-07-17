В ЕС ожидают продолжения международной поддержки в расследовании трагедии MH-17

В Европейском союзе надеются, что все страны, которые в состоянии помочь расследованию катастрофы самолета МН-17 на Донбассе будут способствовать привлечению виновных к ответственности.

"Дабы гарантировать, что ответственные за катастрофу MH-17 понесут ответственность, уголовное расследование нуждается в постоянной поддержке международного сообщества. Мы ожидаем, что все страны, которые будут в состоянии помочь расследованию и уголовному преследованию ответственных за содеянное (сделают это – ИФ), в соответствии с требованием резолюции 2166 Совета Безопасности Организации Объединенных Наций", - говорится в декларации высокого представителя ЕС по иностранным делам, политике безопасности и обороны Федерики Могерини.

В ЕС уверены, что для привлечения виновных к ответственности уголовное расследование нуждается в постоянной поддержке международного сообщества.

Ф.Могерини в своем заявлении отметила, что спустя три года после трагедии рейса MH-17 ЕС и его государства-члены заявляют о своем глубоком сочувствие и уважение ко всем тем, кто в тот день потерял своих близких.

"Трагедия рейса MH17, в которой было потеряно много жизней, остается постоянным источником печали и грусти для Европейского союза", - добавила Ф.Могерини.

ЕС также подтверждает свою полную поддержку работы Объединенной следственной группы (JIT) и приветствует решение о передаче уголовного производства под национальную систему правосудия Нидерландов.