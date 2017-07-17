События

11:42 17.07.2017

САП будет просить суд о залоге и сдаче загранпаспортов для нардепов Полякова и Розенблата

Специализированная антикоррупционная прокуратура будет просить Соломенский районный суд Киева об избрании меры пресечения в виде залога для народных депутатов Украины Борислава Розенблата (внефракционный, исключенный из фракции "Блок Петра Порошенко") и Максима Полякова (фракция "Народный фронт") и обязательстве сдать документы для выезда за границу.

"САП будет просить суд об избрании для Полякова и Розенблата меры пресечения в виде залога. Также мы будет просить суд обязать депутатов сдать заграничные паспорта", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в САП в понедельник.

При этом в прокуратуре подчеркнули, что заседание суда ожидается в ближайшие дни, но прежде САП должна вручить ходатайства об избрании меры пресечения самим подозреваемым.

Ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что вручил подозрения М.Полякову и Б.Розенблату, добавив, что на 14 июля этих народных депутатов вызвали на первые допросы в статусе подозреваемых в НАБУ и САП.

В июне директор НАБУ Артем Сытник рассказал о схеме добычи янтаря, к которой могут быть причастны Б.Розенблат и М.Поляков. Сумма полученных взяток превышает 300 тыс. грн.

21 июня генпрокурор Ю.Луценко внес в парламент представления о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест этих двух нардепов.

12 июля Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности М.Полякова и Б.Розенблата, но проголосовала против их задержания и ареста.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

В ЕС ожидают продолжения международной поддержки в расследовании трагедии MH-17

Индия голосует за президента из касты неприкасаемых

Родственники жертв МН17 митинговали под посольством РФ в Гааге с требованием прекратить препятствовать расследованию

Шахтеры двух шахт ОАО "Лисичанскуголь" третьи сутки бастуют из-за долгов по зарплате

Президент почтил память пассажиров рейса МН17

ПОСЛЕДНЕЕ

Жители Киева, Днепра, Львова и Одессы считают предоставление безвиза с ЕС заслугой президента - опрос

Полиция ищет преступников, подстреливших активиста "УКРОПа" в Коростышеве

Меркель в случае победы на выборах намерена оставаться канцлером ФРГ до 2021 года

Украина передала ноту в МИД Белоруссии из-за показа трейлера кинофильма "Крым"

РФ в ночь на 17 июля 2014 г. запретила самолетам летать в сопредельном с зоной АТО пространстве на высоте поражения из "Бука"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
price.ua
РЕКЛАМА