САП будет просить суд о залоге и сдаче загранпаспортов для нардепов Полякова и Розенблата

Специализированная антикоррупционная прокуратура будет просить Соломенский районный суд Киева об избрании меры пресечения в виде залога для народных депутатов Украины Борислава Розенблата (внефракционный, исключенный из фракции "Блок Петра Порошенко") и Максима Полякова (фракция "Народный фронт") и обязательстве сдать документы для выезда за границу.

"САП будет просить суд об избрании для Полякова и Розенблата меры пресечения в виде залога. Также мы будет просить суд обязать депутатов сдать заграничные паспорта", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в САП в понедельник.

При этом в прокуратуре подчеркнули, что заседание суда ожидается в ближайшие дни, но прежде САП должна вручить ходатайства об избрании меры пресечения самим подозреваемым.

Ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что вручил подозрения М.Полякову и Б.Розенблату, добавив, что на 14 июля этих народных депутатов вызвали на первые допросы в статусе подозреваемых в НАБУ и САП.

В июне директор НАБУ Артем Сытник рассказал о схеме добычи янтаря, к которой могут быть причастны Б.Розенблат и М.Поляков. Сумма полученных взяток превышает 300 тыс. грн.

21 июня генпрокурор Ю.Луценко внес в парламент представления о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест этих двух нардепов.

12 июля Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности М.Полякова и Б.Розенблата, но проголосовала против их задержания и ареста.