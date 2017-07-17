События

11:10 17.07.2017

Индия голосует за президента из касты неприкасаемых

Правящая в Индии "Бхаратия джаната партии" (БДП,"Индийская народная партия") выдвинула на пост президента страны выходца из низшей по иерархии касты далитов (неприкасаемых - ИФ) Рама Натха Ковинда, сообщают западные СМИ.

По их данным, в понедельник, коллегия выборщиков, состоящая из депутатов верхней и нижней палаты парламента страны, а также законодательных собраний штатов, (всего 4,9 тыс. человек) проголосует за нового президента страны.

Отмечается, что главный конкурент Р.Н.Ковинда кандидат от оппозиции Мейра Кумар, также происходит из касты неприкасаемых.

Результаты голосования будут объявлены в четверг, однако СМИ подчеркивают, что победа Р.Н.Ковинду почти гарантирована, так как БДП заявила, что располагает достаточным числом голосов для победы своего кандидата.

Срок полномочий действующего президента Пранаба Мукерджи истекает 24 июля, новый президент вступит в должность на следующий день.

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