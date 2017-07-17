События

11:25 17.07.2017

Меркель в случае победы на выборах намерена оставаться канцлером ФРГ до 2021 года

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в случае успеха блока ХДС/ХСС на парламентских выборах в сентябре намерена возглавлять правительство страны до 2021 года, заявила она в интервью телеканалу ARD.

"Я выставила свою кандидатуру и собираюсь работать четыре года, - сказала А.Меркель. - И у меня твердое намерение сделать именно так, как я пообещала людям".

А.Меркель в случае победы на выборах в четвертый раз подряд возглавит правительство, отмечает Deutsche Welle. В связи с относительно долгим сроком ее пребывания у власти в политических кругах были дискуссии о том, что она могла бы добровольно уйти со своего поста через какое-то время после выборов.

А.Меркель высказалась за прекращение добычи бурого угля в Германии, не назвав конкретной даты. По ее словам, в своей программе Христианско-демократический союз (ХДС) запланировал вести переговоры с регионами, в которых ведется добыча, с целью найти новые рабочие места для людей, занятых сейчас в этой отрасли.

Глава правительства ФРГ в очередной раз высказалась против закрепления в законе максимального числа беженцев, которых Германия готова принимать. По словам Меркель, сократить приток беженцев можно и другими способами - например, борьбой с причинами миграции. Глава Христианско-социального союза (ХСС) Хорст Зеехофер требует введения такого правила, однако в совместной предвыборной программе ХДС/ХСС оно не упоминается.

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