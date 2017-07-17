РФ в ночь на 17 июля 2014 г. запретила самолетам летать в сопредельном с зоной АТО пространстве на высоте поражения из "Бука"

Российская Федерация с 0:00 17 июля 2014 года (день, когда в небе над Донецкой областью был сбит "Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший рейсом МН-17 Амстердам - Куала-Лумпур), запретила гражданским самолетам летать в своем воздушном пространстве, граничащим с зоной проведения АТО на Донбассе, на высоте, простреливаемой ЗРК "Бук", пишет российское издание журнала Forbes.

"Если вы откроете 180-ю страницу итогового отчета DSB (Совета по безопасности Нидерландов от 22 октября 2015 года), то обнаружите, что Россия вдруг, в ночь на 17 июля 2014 года, ввела ограничения выпуском документа NOTAM UUUUV6158/14 для полетов гражданской авиации в свое сопредельное с Украиной воздушное пространство в зоне ответственности Ростовского зонального центра единой системы организации воздушного движения вплоть до высоты более 16 км (до эшелона FL530), что сопоставимо с максимальной высотой поражения ЗРК "Бук" (около 18 км). И уже через 17 часов 20 минут над сопредельной с Россией территорией Украины некий ЗРК "Бук" сбивает малазийский "Боинг" с пассажирами", - говорится в статье.

При этом отмечается, что до этого РФ не предпринимала никаких шагов в этом направлении. В то же время Украина по мере ужесточения конфликта на Донбассе и поражения из ПЗРК украинских военных самолетов на тот момент уже неоднократно вводила временные ограничения на полеты гражданской авиации: сначала нельзя было летать ниже полутора километров (5 тыс. футов), затем (с 6 по 30 июня 2014 года) ниже эшелона FL260 (7925 метров).

14 июля 2014 года Украина ограничила минимальную высоту полета транзитных гражданских судов над зоной АТО эшелоном FL320 (9754 метра). А Россия 16 июля (вступило в силу 17 июля) запретила летать сразу ниже 16150 метров.

В материале Forbes указывается, что на запрос Совбеза Нидерландов о причинах ввода этого ограничения на полеты Росавиация ответила, что это было сделано с целью "согласования ограничительных мер с прилегающим воздушным пространством Украины", но на практике это не соответствовало действительности, поскольку Украина и РФ закрыли воздушное пространство на разных высотах.

"На вопрос голландских экспертов об очевидном "конфликте высот" двух запретов Россия так ничего и не ответила", - подчеркивается в статье.

Кроме того, автор пишет о том, что 17 июля 2014 года маршрут рейса МН17 пролегал над зоной ответственности Ростовского зонального центра, поэтому его диспетчер знал, что при пересечении границы РФ малазийский "Боинг", следуя эшелоном FL330, вторгается в запрещенную для полетов зону и "молчал".

"Как он промолчал и в более чем полутора сотнях предыдущих случаях, проводя более сотни гражданских самолетов через свою зону ответственности с полуночи 17 июля 2014 года до момента закрытия Украиной воздушного пространства над зоной АТО", - говорится в публикации.