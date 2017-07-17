События

11:04 17.07.2017

Родственники жертв МН17 митинговали под посольством РФ в Гааге с требованием прекратить препятствовать расследованию

Родственники пассажиров сбитого из российского ЗРК "БУК" в июле 2014 года вблизи Тореза Донецкой области выполнявшего авиалайнера "Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, рейс МН17 "Амстердам-Куала-Лумпур", провели митинг под посольством России в Гааге (Нидерланды) с требованием прекратить препятствовать расследованию.

Как говорится в заметке немецкого интернет-издания Idowa, родственники провели демонстрацию перед посольством России в Гааге спустя 3 года после крушения пассажирского самолета MH17.

"Они протестовали против попыток России блокировать уголовное дело", - сказано в сообщении со ссылкой на их комментарий нидерландскому телевидению.

Как сообщает "Радио Свобода", с понедельник более 2 тысяч родственников жертв катастрофы примут участие в церемонии открытия мемориала, посвященного их близким.

Король Нидерландов Виллем-Александр и королева Максима также прибудут на открытие мемориала в парке Вийфгуйзен вблизи аэропорта "Схипхол" в Амстердаме. Именно из этого аэропорта вылетел 17 июля 2014 самолет "Боинг-777" "Малайзийских авиалиний", который так и не долетел до точки назначения, Куала-Лумпура.

Инициаторы открытия памятного места называют его "живым мемориалом" - всего было высажено 298 деревьев, по количеству погибших в катастрофе. Деревья будут окружены подсолнухами, которые расцветают в июле.

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