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09:57 17.07.2017

Власти Австралии расширили полномочия правоохранительных органов в антитеррористических операциях

Австралийские силы безопасности будут наделены большими полномочиями при участии в антитеррористических операциях, заявил в понедельник премьер-министр страны Малколм Тернбулл.

"Наши противники быстры и изобретательны. Мы должны опережать их", - цитируют М.Тернбулла западные СМИ.

По его словам, правительство страны должно гарантировать, "чтобы каждый ресурс, которым мы располагаем - законодательство, армия, полиция, разведка - всегда были на самом высоком уровне и были использованы для сохранения безопасности австралийцев".

М.Тернбулл пояснил, что одна из мер предполагает, что полиции больше не придется ждать, когда она исчерпает свои ресурсы в борьбе против террористов, так как в правоохранительные структуры будут включены силы специального назначения.

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