Девять жилых домов повреждены в Золотом обстрелом со стороны боевиков

За прошедшие сутки, 16 июля, орудующие на территории Луганской области бандформирования 6 раз нарушали "режим тишины" вдоль линии разграничения, используя при этом кроме стрелкового оружия гранатометы и 82-мм минометы, в том числе обстреляли жилые кварталы г.Золотое, сообщает Луганская областная военно-гражданская администрация.

В обнародованном в понедельник утром сообщении на сайте ОВГА говорится, что "в результате обстрелов 16 июля повреждены окна, стены, двери и кровля девяти жилых домов в городе Золотое Попаснянского района".

Кроме этого, в направлении сел Новозвановка, Новоалександровка и Троицкое Попаснянского района боевики вели огонь из 82-мм минометов, противотанковых и автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"По позициям сил АТО вблизи села Крымское Новоайдарского района применялись автоматические гранатометы. В направлении пгт Станица Луганская боевики вели обстрел из противотанковых гранатометов, а также стрелкового оружия", - информируют в администрации.

При этом о потерпевших среди гражданского населения или украинских военнослужащих в Луганской ОВГА не сообщают.

Ранее Украинская сторона совместного центра по контролю и координации (СЦКК) сообщала, что Боевики незаконных вооруженных формирований ОРЛО обстреляли жилые кварталы поселка Золотое (Луганская область) с использованием запрещенного Минскими соглашениями вооружения - 82 мм минометов, автоматических и противотанковых гранатометов.

Обстрелом повреждены жилые дома по улицам Нахимова, Пролетарской, Партизанской и Островского. Кроме того, на ул.Студенческой граната пробила крышу дома, а в огороде разорвалась мина калибра 82 мм. В результате обстрелов никто из местных жителей не пострадал.

"Украинская сторона осуждает действия НВФ ОРЛО по обстрелам населенных пунктов, которые ставят под угрозу жизнь и здоровье гражданского населения. Указанное преступление свидетельствует о целенаправленных действиях НВФ ОРЛО по дальнейшему обострению конфликта, откровенном пренебрежении Минскими соглашениями, и нежелании соблюдать перемирие, объявленное на период сбора урожая", - отмечают в СЦКК.