Менее 400 транспортных средств ожидали пропуска через КПВВ на Донбассе утром в понедельник

За прошедшие сутки через контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ), что на линии разграничения в районе проведения антитеррористической операции на Донбассе, последовало 36тыс. человек и 5,5тыс. транспортных средств, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины в понедельник утром.

При этом по состоянию на утро 17 июля в КПВВ "Майорское" на въезд и выезд находились 20 и 120 транспортных средств соответственно, на в КПВВ "Марьинка" – 70/70 транспортных средств, в "Новотроицком" – 20/50, в "Гнутово" - 10/20 автомобилей соответственно.