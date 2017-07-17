Президент почтил память пассажиров рейса МН17, сбитого 17 июля 2014 года

Президент Украины Петр Порошенко почтил память почти 300 пассажиров и команды рейса МН17, сбитого из российского ЗРК "БУК" 17 июля 2014 года вблизи Тореза.

"Склоняем головы перед 298 невинными жертвами, биение сердец которых оборвала российская ракета три года назад # MH17", - написал президент на своей странице в Твиттер.

Кроме того, П.Порошенко выразил уверенность в неизбежности наказания лиц, виновных в трагедии.

"Верим в объективность и беспристрастность нидерландского правосудия, и неизбежность ответственности тех, кто задумал и совершил это преступление", - написал президент.