События

09:00 17.07.2017

Президент почтил память пассажиров рейса МН17, сбитого 17 июля 2014 года

Президент Украины Петр Порошенко почтил память почти 300 пассажиров и команды рейса МН17, сбитого из российского ЗРК "БУК" 17 июля 2014 года вблизи Тореза.

"Склоняем головы перед 298 невинными жертвами, биение сердец которых оборвала российская ракета три года назад # MH17", - написал президент на своей странице в Твиттер.

Кроме того, П.Порошенко выразил уверенность в неизбежности наказания лиц, виновных в трагедии.

"Верим в объективность и беспристрастность нидерландского правосудия, и неизбежность ответственности тех, кто задумал и совершил это преступление", - написал президент.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Боевики за сутки 16 раз обстреляли позиции сил АТО, 1 военнослужащий ранен – штаб

Гройсман не видит себя на должности президента Украины

Боевики в воскресенье 7 раз обстреляли позиции сил АТО – штаб

Боевики обстреляли жилые кварталы поселка Золотое из запрещенного вооружения

В Грузии отменили тюремное наказание за посев конопли для личного пользования

ПОСЛЕДНЕЕ

Попытки достать сотовый телефон из выгребной ямы стоили жизни трем жителям Узбекистана

Джузеппе Никосии экстрадирован в Италию – Луценко

Сеул предложил Пхеньяну возобновить переговоры по военной линии - Минобороны

Украинки выиграли золото чемпионата Европы на байдарке

Американский стратегический беспилотник провел многочасовую разведку над Донбассом

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
Ремни
РЕКЛАМА