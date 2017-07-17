Джузеппе Никосии экстрадирован в Италию – Луценко

Джузеппе Дональдо Никосии, "создатель одной из самых масштабных в истории Итальянской Республики схем по отмыванию денег", экстрадирован из Украины в Италию, сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"Указанный злоумышленник украл у итальянцев сотни миллионов евро и много лет скрывался в разных странах мира. Весной этого года по результатам хорошо спланированной операции был задержан СБ Украины. Благодаря профессиональной и добропорядочной работе ГПУ и МВД процедура экстрадиции Д.Никосии была завершена за три месяца и сегодня в сопровождении итальянской полиции правонарушитель отправился на родину, где вскоре предстанет перед судом", - написал он на своей странице в Фейсбук.

Кроме того, Ю.Луценко отметил, что данная экстрадиция, наравне с возвращением Италии украденных произведений искусства, является очередным шагом к "укреплению украинско-итальянского сотрудничества между правоохранительными органами и дает основания рассчитывать на конструктивную позицию Италии по делу Виталия Маркива".

Заместитель генерального прокурора Евгений Енин отметил, что Д.Никосии "не помогла даже татуировка Берлускони на теле…", сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган на своей странице в Фейсбук.