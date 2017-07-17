Боевики за сутки 16 раз обстреляли позиции сил АТО, 1 военнослужащий ранен – штаб

За прошедшие сутки боевики незаконных вооруженных формирований совершили 16 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины в зоне проведения Антитеррористической операции, в результате которых 1 украинский военнослужащий получил осколочное ранение, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Вчерашний вечер и ночь не стали мирными для жителей Донбасса. И хотя днем незаконные вооруженные формирования не обстреливали украинские позиции, после 18 часов враг все же продолжил провокации… В общем, за прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 16 раз нарушили перемирие. В ответ силы АТО 4 раза открывали огонь", - говорится в сообщении на официальной странице пресс-центра штаба АТО в Фейсбук.

На Мариупольском направлении боевики обстреливали позиции ВСУ вблизи Водяного и Широкиного из гранатометов, вблизи Гнутово – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и вооружения БТР, по Красногоровку боевики выпустили 13 мин калибра 82 мм, обстреливали Талаковку.

На Луганском направлении боевики обстреливали Новозвановку, Троицкое, Новоалександровк и Донец с применением гранатометов и стрелкового оружия.