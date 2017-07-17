В Дружковке задержан боевик, воевавший в составе 5 НВФ – полиция

В результате усиленного патрулирования Дружковки (Донецкая область) правоохранители обнаружили и задержали экс-боевика с позывным "Абрек", воевавшего в составе пяти незаконных вооруженных формирований, сообщает отдел коммуникации полиции Дружковки.

Согласно сообщению, задержанный местный житель 1984 года рождения проявлял интерес к деятельности боевиков с самого начала агрессии – "пока боевики несли службу на блокпостах, он просто приходил к ним в гости и следил за тем, как они "работают".

Когда незаконные вооруженные формирования захватили Донецк, в июле 2014 года, - решил к ним присоединиться.

"Наемник вступил добровольцем в 1-й Славянский батальон, где вместе со всеми выезжал нести службу на окраине Донецка, там же и получил позывной "Абрек". Когда батальон распался, он перешел служить в "Восток", где его отправили воевать в Пески с оружием в руках. Прослужив там полмесяца, новобранец вновь перешел - на этот раз к "Оплоту". Дальше - в казачий полк, а когда их разоружили, остался служить в армии "ДНР" под Старомихайловкой. Отсюда обстреливали Марьинку и Красногоровку", - говорится в сообщении на сайте Национальной полиции.

Уволившись из НВФ, задержанный некоторое время проживал в Донецке, затем отправился на заработки в РФ, а в 2017 году вернулся в Дружковку, где и был задержан.

В отношении задержанного проводятся оперативно-следственные мероприятия, по итогу которых, его действиям будет дана правовая оценка.