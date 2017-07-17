Более 10 человек, в том числе дети, пострадали в Риге при пожаре на яхте, задевшей мачтами ЛЭП

В Риге в воскресенье яхта задела своими мачтами электролинию высокого напряжения и загорелась.

Как сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС), авария произошла недалеко от причала, на расстоянии 200 м от берега.

Площадь пожара составила 20 кв.м.

Как сообщила представитель Службы неотложной медицинской помощи Илзе Букша, на месте происшествия работало девять бригад врачей.

При пожаре пострадали 12 человек, в том числе семь детей. Все они получили серьезные ожоги, возможно, электротравмы и были доставлены в больницу.