События

02:02 17.07.2017

Более 10 человек, в том числе дети, пострадали в Риге при пожаре на яхте, задевшей мачтами ЛЭП

В Риге в воскресенье яхта задела своими мачтами электролинию высокого напряжения и загорелась.

Как сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС), авария произошла недалеко от причала, на расстоянии 200 м от берега.

Площадь пожара составила 20 кв.м.

Как сообщила представитель Службы неотложной медицинской помощи Илзе Букша, на месте происшествия работало девять бригад врачей.

При пожаре пострадали 12 человек, в том числе семь детей. Все они получили серьезные ожоги, возможно, электротравмы и были доставлены в больницу.

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