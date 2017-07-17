События

00:31 17.07.2017

Европол задержала 66 человек, участвовавших в поставках конины в ЕС под видом говядины

Европол, полицейская служба Европейского союза, задержала 66 человек, в рамках расследования мошеннических поставок конины под видом говядины на рынок ЕС, сообщает пресс-служба ведомства.

Расследование привело полицейских к фирмам в Испании и Португалии, которые направляли непригодную в употребление конину по поддельным документам крупному экспортеру мяса в Бельгии.

В ходе операции в Испании были задержаны 66 человек, а главный подозреваемый, гражданин Нидерландов, - в Бельгии.

Все задержанные обвиняются в жестоком обращении с животными, подделке документов, воспрепятствовании осуществлению правосудия, нанесении вреда здоровью окружающих, отмывании денег и участии в преступной группировке.

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