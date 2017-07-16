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23:30 16.07.2017

Макрон заявил о необходимости сделать все возможное для возобновления переговоров израильтян и палестинцев

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал в воскресенье к возобновлению переговоров между израильтянами и палестинцами.

После встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Париже он заявил, что "необходимо сделать все возможное для возобновления переговоров", сообщили французские СМИ.

Кроме того, Э.Макрон и Б.Нетаньяху обсудили борьбу с экстремизмом, в частности в Сирии, а также условились улучшить сотрудничество в сфере экономики.

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