Макрон заявил о необходимости сделать все возможное для возобновления переговоров израильтян и палестинцев

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал в воскресенье к возобновлению переговоров между израильтянами и палестинцами.

После встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Париже он заявил, что "необходимо сделать все возможное для возобновления переговоров", сообщили французские СМИ.

Кроме того, Э.Макрон и Б.Нетаньяху обсудили борьбу с экстремизмом, в частности в Сирии, а также условились улучшить сотрудничество в сфере экономики.