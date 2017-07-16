Боевики ОРДО подтвердили, что удерживают украинского блогера Асеева – экс-нардеп Фирсов

Контролирующие отдельные районы Донецкой области боевики "ДНР" подтвердили, что пропавший в оккупированном Донецке в начале июня украинский блогер и журналист Станислав Асеев (Васин) задержан и находится у них, сообщил бывший народный депутат Украины VIII созыва Егор Фирсов.

"МГБ ДНР официально подтвердило, что он задержан, маме Стаса дали письменное подтверждение. Его обвиняют в шпионаже, как и всех ранее задержанных журналистов. По этому обвинению его могут "осудить" на 12-14 лет", - написал Е.Фирсов в своей странице в соцсети Фейсбук в воскресенье.

По его словам, боевики дали матери С.Асеева возможность увидеться с сыном.

"Стас держится хорошо, понимает, что на справедливый суд надеяться не стоит. Его единственная надежда - это обмен пленных", - добавил Е.Фирсов.

Как сообщалось, С.Асеев, проживающий на оккупированной территории, публиковался в украинских СМИ под псевдонимом Станислав Васин, в последний раз С.Асеев выходил на связь 2 июня.

11 июня Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) обратился к международным миссиям и организациям с просьбой выяснить обстоятельства исчезновения в Донецке С.Асеева. НСЖУ сделал обращение в Бюро представителя ОБСЕ по свободе СМИ в Вене с просьбой, чтобы представители СММ ОБСЕ узнали о ситуации на месте, в Донецке. Кроме того, Союз направил письмо в Международный Комитет красного Креста с просьбой встретиться с матерью пропавшего коллеги и выяснить, в какой помощи он нуждается.

В свою очередь представитель офиса делегации МККК в Украине Джессика Бaрри подтвердила получение такого запроса НСЖУ и пообещала связаться с коллегами в Донецке для получения информации.

Первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Ирина Геращенко сообщила, что украинская сторона включила пропавшего блогера в список 132 удерживаемых в ОРДЛО украинцев-заложников.

При этом она после каждого заседания гуманитарной подгруппы ТКГ информировала, что украинская сторона поднимала вопрос о судьбе блогера, а в перерывах между заседаниями отсылала "соответствующие письма в ОБСЕ с требованием прояснить ситуацию по журналисту Станиславу Асееву". По словам И.Геращенко, представители Украины трижды поднимали вопрос о его местонахождении, на что представители ОРДО давали "циничный ответ, что они не имеют официальной информации, задерживался ли он, где он находится".

Вечером 7 июля первый вице-спикер Верховной Рады сообщила о запросе украинской стороны ТКГ к ОБСЕ с требованием публично обратиться к представителям ОРДО предоставить информацию о месте нахождения С.Асеева. "Очевидно, что задержание журналиста, которые во всех странах мира имеют особый иммунитет, требует сегодня двойного внимания не только украинской власти, которая везде кричит об этой истории, а и всего мира, и поэтому мы требуем сегодня также, чтобы и ОБСЕ, и в том числе координаторы гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы, сделали соответствующие публичные заявления с требованиями к представителям так называемого ОРДО, чтобы они предоставили полную информацию о месте нахождения журналиста Асеева", - сказала И.Геращенко в эфире одного из украинских телеканалов.