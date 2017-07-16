События

21:21 16.07.2017

Более 25 взрослых и детей пострадали на аттракционе в Мадриде

Не менее 26 человек получили ранения на аттракционе в воскресенье в одном из парков развлечений в Мадриде, сообщило агентство ЭФЭ.

Уточняется, что среди пострадавших есть дети.

Как сообщается, два состава аттракциона "Поезд из шахты" столкнулись друг с другом.

На место прибыли медики, которые они оказали пострадавшим первую помощь. Все пострадавшие отправлены в больницы для осмотра.

Правоохранительные органы изучают обстоятельства происшедшего.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Гройсман не видит себя на должности президента Украины

Боевики в воскресенье 7 раз обстреляли позиции сил АТО – штаб

Боевики обстреляли жилые кварталы поселка Золотое из запрещенного вооружения

В Грузии отменили тюремное наказание за посев конопли для личного пользования

Боевики спровоцировали бой у Крымского и 11 раз обстреляли ВСУ

ПОСЛЕДНЕЕ

Гройсман хотел бы "план Маршалла" для ускорения развития Украины

Реформы в Украине должны проводить украинцы, но можно привлекать и иностранных специалистов - Гройсман

Все необходимые сложные решения Кабмин принимает единогласно - Гройсман

Пожар в жилом доме в центре Львова ликвидирован

Более 25 взрослых и детей пострадали на аттракционе в Мадриде

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
http://price.ua
РЕКЛАМА