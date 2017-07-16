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20:21 16.07.2017

Гройсман хотел бы "план Маршалла" для ускорения развития Украины

Премьер-министр Владимир Гройсман заявляет, что поддерживает идею "плана Маршалла" для ускорения развития Украины.

"Это очень хорошая идея. Мы ее отрабатывали еще в первом правительстве Яценюка с нашими европейскими партнерами, но каким-то образом это не состоялось, но я считаю, что это очень приемлемо. Европейская народная партия включила это в свои программные цели. Я бы хотел, чтобы она была реализована", - сказал он в эфире "112 Украина" в воскресенье, комментируя идею "плана Маршала" от международных партнеров для Украины.

В.Гройсман отметил, что речь идет в первую очередь о поддержке более быстрого развития Украины.

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