События

19:41 16.07.2017

Реформы в Украине должны проводить украинцы, но можно привлекать и иностранных специалистов - Гройсман

Премьер-министр Владимир Гройсман заявляет, что реформы в Украине должны проводить граждане Украины, но не исключает привлечения иностранных специалистов.

"Я считаю, что Украину должны строить украинцы, и я глубоко в этом убежден, сейчас даже больше. Не без того, что мы можем приглашать тех или иных специалистов, которые известны, но по большому счету мы должны построить свой дом самостоятельно", - сказал он в эфире "112 Украина" в воскресенье.

В.Гройсман отметил, что на определенном этапе в Украине злоупотребляли привлечением иностранных специалистов.

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