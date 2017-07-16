Реформы в Украине должны проводить украинцы, но можно привлекать и иностранных специалистов - Гройсман

Премьер-министр Владимир Гройсман заявляет, что реформы в Украине должны проводить граждане Украины, но не исключает привлечения иностранных специалистов.

"Я считаю, что Украину должны строить украинцы, и я глубоко в этом убежден, сейчас даже больше. Не без того, что мы можем приглашать тех или иных специалистов, которые известны, но по большому счету мы должны построить свой дом самостоятельно", - сказал он в эфире "112 Украина" в воскресенье.

В.Гройсман отметил, что на определенном этапе в Украине злоупотребляли привлечением иностранных специалистов.