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19:34 16.07.2017

Все необходимые сложные решения Кабмин принимает единогласно - Гройсман

Премьер-министр Владимир Гройсман заявляет, что все необходимые сложные решения Кабинет министров Украины принимает единогласно.

"Самое важное, чтобы правительство стало командой, которая может принимать монолитные решения. Хочу вам сказать сегодня, что все сложные решения, которые нам необходимо принимать, мы принимаем единогласно и я благодарен коллегам за это", - сказал он в эфире "112 Украина" в воскресенье.

В.Гройсман отметил, что прогресс в одних сферах лучше, чем в других, но он, как премьер, старается создать условия для реализации каждого министра.

По его словам, формирование правительства без политической составляющей невозможно, поскольку коалиция Верховной Рады формирует правительство, при этом коалиция должна формировать профессиональную команду министров.

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